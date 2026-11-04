सावन आया है: दिवाली से पहले 'ये प्रेम मोल लिया' के नए गाने का धमाका, इश्क में डूबे नजर आए आयुष्मान-शरवरी
- आयुष्मान खुराना और शरवरी अभिनीत फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का नया गाना रिलीज हुआ है।
- आते ही यह छा गया है। आयुष्मान और शरवरी की केमिस्ट्री खूब जम रही है।
- दिवाली से पहले इसने यूट्यूब पर धमाका कर दिया है और गाने पर व्यूज की बरसात हो रही है।
विस्तार
सूरज बड़जात्या एक नई पारिवारिक फिल्म के साथ वापसी कर रहे हैं। फिल्म का नाम है 'ये प्रेम मोल लिया'। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक जब रिलीज हुआ था, तो खूब अच्छा रेस्पॉन्स मिला। इसमें फैमिली, प्यार और इमोशंस नजर आए और देखते ही देखते गाना छा गया। अब फिल्म का दूसरा गाना सामने आ चुका है और यह भी पसंद किया जा रहा है।
इश्क की गिरफ्त में आयुष्मान-शरवरी
आयुष्मान खुराना और शरवरी अभिनीत यह पारिवारिक फिल्म है। फिल्म का गाना बीते दिन मंगलवार को रिलीज हुआ था। इसे जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है। रिलीज के बाद इसे एक करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 'सावन आया है' टाइटल वाला यह गाना आयुष्मान और शरवरी पर फिल्माया गया है। दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आए हैं।
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गाने में दिखी 90 के दशक की वाइब
यह गाना श्रेया घोषाल और केशव आनंद ने अपनी खूबसूरत आवाज से इसे सजाया है। वहीं, हिमेश रेशमिया ने इसका संगीत दिया है। यह गाना 90 के दशक की वाइब दे रहा है। इसमें परिवार, त्योहार और तमाम जिम्मेदारियों के बीच प्यार और इमोशंस की झलक है। त्योहार से पहले घर की साफ-सफाई के बीच आयुष्मान और शरवरी एक-दूसरे के साथ रोमांस करते दिख रहे हैं।
कब रिलीज होगी ये फिल्म?
बता दें कि 'ये प्रेम मोल लिया' फिल्म एक म्यूजिकल फैमिली एंटरटेनर फिल्म है। इसके निर्देशन की कमान सूरज बड़जात्या ने संभाली है। राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स ने इसका निर्माण किया है। सिनेमाघरों में फिल्म 27 नवंबर 2026 को दस्तक देगी। फिल्म में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा जैसे सितारे भी हैं।