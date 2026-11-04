सावन आया है: दिवाली से पहले 'ये प्रेम मोल लिया' के नए गाने का धमाका, इश्क में डूबे नजर आए आयुष्मान-शरवरी

गाने में दिखी 90 के दशक की वाइब

यह गाना श्रेया घोषाल और केशव आनंद ने अपनी खूबसूरत आवाज से इसे सजाया है। वहीं, हिमेश रेशमिया ने इसका संगीत दिया है। यह गाना 90 के दशक की वाइब दे रहा है। इसमें परिवार, त्योहार और तमाम जिम्मेदारियों के बीच प्यार और इमोशंस की झलक है। त्योहार से पहले घर की साफ-सफाई के बीच आयुष्मान और शरवरी एक-दूसरे के साथ रोमांस करते दिख रहे हैं।



