{"_id":"6af1c250e84793dc3c07d0df","slug":"vivek-agnihotri-rocket-hit-balcony-sofa-on-diwali-filmmaker-raised-concerns-over-fire-safety-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"विवेक अग्निहोत्री: दिवाली पर फिल्ममेकर के घर हुआ हादसा, रॉकेट से सोफे में लगी आग; उठाए सुरक्षा पर सवाल","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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दरअसल, दिवाली की रात एक रॉकेट उनके घर की बालकनी में आ गिरा, जिससे वहां रखे सोफे में आग लग गई। गनीमत रही कि उनके पालतू कुत्तों ने समय रहते परिवार को सतर्क कर दिया और एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद विवेक ने पटाखों से होने वाले खतरों के साथ-साथ प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए हैं। विज्ञापन दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन जरा-सी लापरवाही इन खुशियों को हादसे में बदल सकती है। पटाखों से होने वाले हादसों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अब फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री भी इसका शिकार होते-होते बचे हैं।

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विवेक अग्निहोत्री ने किया पोस्ट

'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े को भी टैग किया। दरअसल, मेयर ने लोगों से सुरक्षित दिवाली मनाने और बॉम्बे हाईकोर्ट के पटाखे जलाने से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की थी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए विवेक ने अपना अनुभव साझा किया।



विवेक ने लिखा, 'कल रात एक रॉकेट हमारी बालकनी में रखे सोफे से टकराया, जिससे उसमें आग लग गई। शुक्र है कि हमारे कुत्तों ने समय रहते हमें सतर्क कर दिया। सोफे का कपड़ा भी आग से बचाव करने वाला था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया।'

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विवेक ने आगे बताया कि उनके परिवार को हमेशा से इस तरह की घटना होने का डर रहता था। इस बार वे खुशकिस्मत रहे कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसी घटना किसी दूसरे घर में हो जाए तो क्या होगा।



उन्होंने आगे लिखा, 'दिवाली मनाना किसे पसंद नहीं है? लेकिन इधर-उधर गिरने वाले रॉकेट हमारी संस्कृति की शान नहीं, बल्कि आग लगने का खतरा हैं। हमारी महान संस्कृति हमें बेगुनाह लोगों की जान, घर और संपत्ति को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देती।'

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प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग

विवेक अग्निहोत्री ने पटाखों से जुड़े सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने और प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की। उनका कहना है कि मेयर की अपील अच्छी है, लेकिन जब तक नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी अपीलों का ज्यादा असर नहीं होगा।



उन्होंने प्रशासन से मुंबई में आग लगने की घटनाओं की जांच करने और जहां भी लापरवाही या नियमों को लागू करने में चूक सामने आए, वहां जिम्मेदारी तय करने की अपील की। विवेक ने यह भी कहा कि जवाबदेही सिर्फ पटाखे जलाने वाले लोगों की ही नहीं, बल्कि उन अधिकारियों की भी होनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी लोगों को जागरूक करना, कोर्ट के आदेशों का पालन करवाना और आग से सुरक्षा सुनिश्चित करना है।



अपनी पोस्ट के आखिर में विवेक ने भगवद्गीता के एक श्लोक का भी जिक्र किया। इस श्लोक के जरिए उन्होंने बताया कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जैसा आचरण करते हैं, आम लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं।