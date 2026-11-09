रसेल ब्रांड: कैटी पेरी के पूर्व पति को हुई 10 साल की सजा; दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए अभिनेता

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विज्ञापन अभिनेता और पूर्व ब्रॉडकास्टर रसेल ब्रांड को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न मामले में साढ़े 10 साल की जेल की सजा हुई है। ब्रांड को तकरीबन 20 साल पुराने मामले में एक महिला से दुष्कर्म और तीन अन्य महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया। रसेल ब्रॉन्ड अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी के पूर्व पति भी हैं।

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ब्रांड पर क्या थे आरोप? अदालत ने रसेल ब्रांड को 5 नवंबर को दोषी करार दिया।

उन पर 2004 से 2009 के बीच एक महिला से दुष्कर्म और तीन अन्य महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप थे।

अदालत में सुनवाई के दौरान ब्रांड ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया।

दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें 9 नवंबर को 10 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई।

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जन ने क्या कहा?

जज जोएल बेनाथन ने रसेल ब्रांड को अपराधी बताया। उन्होंने कहा, 'ब्रांड का मानना था कि मशहूर होने का मतलब है कि वह जब चाहें, जैसा चाहें व्यवहार कर सकते हैं। उन्हें उन नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, जिनका पालन सभ्य समाज के लोग करते हैं।'

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पीड़िता ने अपने बयान में क्या कहा?

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने एक पीड़िता का बयान पढ़कर सुनाया। ब्रांड ने 2009 में इस महिला के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा 'उस हमले के ट्रॉमा से वह आज भी सिहर रही हैं। यह ऐसा बुरा सपना है जो लगता है कभी खत्म नहीं होगा।'

एक मामला बेहद गंभीर

लंदन पुलिस के मुताबिक, रसेल के खिलाफ रेप के दो अन्य कथित मामलों की जांच भी चल रही है। बताया जाता है कि उन पर एक ऐसा केस चल रहा है, जिनमें पीड़िता की उम्र सिर्फ 16 साल थी।