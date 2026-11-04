केसी बोकाडिया: बुरे दौर में राजेश खाना को अकेला छोड़ गए प्रोड्यूसर्स, शूटिंग के दौरान रेखा के साथ हुआ था हादसा

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अब फिल्ममेकर केसी बोकाडिया ने राजेश खन्ना के आखिरी दिनों को याद करते हुए कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि सुपरस्टार होने के बावजूद राजेश खन्ना अकेलेपन और काम की कमी से जूझ रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सुपरस्टार ने अपने करियर के शुरुआती दौर में कुछ फिल्म निर्माताओं को नजरअंदाज किया था, जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ था। विज्ञापन बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं। एक समय ऐसा भी था, जब फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। हालांकि, करियर के आखिरी दौर में उनकी जिंदगी काफी बदल गई थी। फिल्में न चलने की वजह से उन्हें काम मिलना कम हो गया था।

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किस बात का था राजेश खन्ना को पछतावा?

राजेश खन्ना को याद करते हुए केसी बोकाडिया ने कहा, 'वो शेर आदमी थे, लेकिन उनको तकलीफ हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मेरी ही गलती है, मैंने प्रोड्यूसर्स को इग्नोर किया। आज मुझे सजा मिल रही है।'



ऑफिस में अकेले बैठे रहते थे राजेश खन्ना

फिल्ममेकर ने राजेश खन्ना के अकेलेपन का जिक्र करते हुए बताया कि एक वक्त ऐसा था, जब उनके मुंबई के लिंकिंग रोड स्थित ऑफिस में फिल्म निर्माता उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं, तब धीरे-धीरे लोगों ने उनसे दूरी बना ली।



बोकाडिया ने कहा, 'आखिरी दौर में कोई नहीं आता था। वह पूरे दिन खड़े रहते थे। लिंकिंग रोड पर उनका ऑफिस था। वह पूरे दिन सिगरेट पीते रहते थे। कोई नहीं आता था। लोगों ने भी ऐसा कहा और हमने भी देखा। क्योंकि उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। उनके लिए यह बहुत तकलीफदेह था कि कोई प्रोड्यूसर उनके पास नहीं आता था।'

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राजेश खन्ना को खाना बनाने का था शौक

इन मुश्किल दिनों की यादों के बीच केसी बोकाडिया ने राजेश खन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना को खाना बनाने का काफी शौक था। फिल्ममेकर ने कहा, 'उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया और बहुत सम्मान से फोन किया। उन्होंने कहा था कि मिस्टर बोकाडिया, देखिए, मैंने आपके लिए कढ़ी और गट्टे की सब्जी बनाई है।'



उन्होंने आगे बताया कि राजेश खन्ना को खाने और खाना बनाने का शौक था। इसके अलावा वह बड़ी-बड़ी पार्टियां देने के लिए भी जाने जाते थे, हालांकि बोकाडिया ने बताया कि वह कभी उनकी उन पार्टियों में शामिल नहीं हुए।



राजेश खन्ना के साथ इन फिल्मों में किया था काम

बता दें कि केसी बोकाडिया ने राजेश खन्ना के साथ तीन फिल्मों में काम किया था। उन्होंने साल 1989 में आई फिल्म 'मैं तेरा दुश्मन' को प्रोड्यूस किया था, जिसमें राजेश खन्ना स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। इसी साल आई 'पाप का अंत' को उन्होंने को-प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में भी राजेश खन्ना खास भूमिका में दिखाई दिए थे।



वहीं, दोनों की सबसे प्रमुख फिल्म 'प्यार जिंदगी है' (2001) थी। इस फिल्म को केसी बोकाडिया ने प्रोड्यूस किया था। इसमें राजेश खन्ना ने हृदयनाथ नाम के एक ऐसे पिता का किरदार निभाया था, जो अपनी बेटियों से बेहद प्यार करता है और उनकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है।

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