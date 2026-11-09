रामायण कलेक्शन: पांचवें दिन फिल्म ने रचा इतिहास, 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ बनी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

फिल्म 'रामायण' ने सिनेमाघरों में 5 नवंबर यानी दिवाली से पहले सिनेमाघरों में दस्तक दी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी शुरुआत की। दिवाली पर भी इसने शानदार कमाई की। दिवाली के एक दिन बाद यानी अपनी रिलीज के पांचवें दिन फिल्म ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ फिल्म की कमाई 300 करोड़ रुपये के पार हो गई है।