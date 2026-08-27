फिर गूंजेगी दिग्गज गायिका आशा भोसले की आवाज, इस खास दिन रिलीज होगा उनका आखिरी गाना

आशा भोसले को खास श्रद्धांजलि

फिल्म के मेकर्स ने आशा भोसले की लंबी और शानदार संगीत यात्रा को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन पर यह गाना रिलीज करने का फैसला किया है।

फिल्म के डायरेक्टर हरीश व्यास ने कहा कि आशा जी के जन्मदिन पर गाना रिलीज करना उनकी सदाबहार आवाज और उनकी शानदार विरासत का जश्न मनाने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि आशा भोसले के संगीत ने कई पीढ़ियों के लोगों की जिंदगी को छुआ है।