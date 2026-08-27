'मैं कठपुतली नहीं हूं'; भाजपा से अलग राय पर कंगना रनौत की प्रतिक्रिया, बोलीं- '20 साल से मेरी अपनी पहचान है'

'खान या कुमार' के अपोजिट नहीं करेंगी काम?

अपने फिल्मी करियर के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा कि राजनीति में आने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। उन्होंने कहा, 'बहुत सारे डायरेक्टर मुझे अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं। उनमें से कई तो बस इंतजार कर रहे हैं। वे मुझसे पूछते हैं, 'आपने इंडस्ट्री क्यों छोड़ी?' जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत कुछ है'।

कंगना रनौत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर वे एक्टिंग में वापसी करती हैं, तो वह किसी 'खान या कुमार' के अपोजिट काम करने के बजाय अपनी उम्र के हिसाब से रोल करना पसंद करेंगी।