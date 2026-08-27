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टॉक्सिक: शानदार शुरुआत के बाद कहां पिछड़ी ‘टॉक्सिक’, 2026 में ओपनिंग डे पर इन फिल्मों का रहा जलवा; देखें लिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 27 Aug 2026 04:24 PM IST

सार Toxic: यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ बुधवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने पहले दिन शानदार शुरुआती की है। लेकिन बड़ी ओपनिंग के बावजूद ‘टॉक्सिक’ ओपनिंग डे पर बॉलीवुड की इस फिल्म को नहीं पछाड़ पाई है।

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