कुकू कोहली: अंतिम संस्कार में बदहवास नजर आईं अरुणा ईरानी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे विक्की-कटरीना समेत कई कलाकार
Kuku Kohli Funeral: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को ब्रेक देने वाले नामी निर्देशक कुकू कोहली का मंगलवार रात 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार ओशिवारा श्मशान घाट में किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकार शामिल हुए।
विस्तार
निर्देशक कुकू कोहली का मंगलवार 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के चलते निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। बता दें कि कुकू कोहली, दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी के पति थे। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे कुकू के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं।
अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सेलेब्स
आज कुकू कोहली का अंतिम संस्कार ओशिवारा श्मशान घाट में किया जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए कई बड़े सितारे पहुंचे हैं। सेलेब्स के पहुंचने के वीडियो भी सामने आए हैं। विक्की कौशल-कैटरीना कैफ से लेकर रोहित शेट्टी भी दुख व्यक्त करने पहुंचे। इस बीच कुकू की पत्नी अरुणा ईरानी भी बदहवास हालत में नजर आईं।
विक्की कौशल और कैटरीना आए नजर
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ फिल्ममेकर कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे। दोनों ने कुकू कोहली को श्रद्धांजलि दी।
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बदहवास नजर आईं अरुणा ईरानी
उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अरुणा ईरानी का भी वीडियो सामने आया है, जहां वो बदहवास हालत में नजर आ रही हैं।
शरवरी
शरवरी भी फिल्ममेकर कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में पहुंचीं। उन्होंने कुकू कोहली को श्रद्धांजलि दी और उन्हें आखिरी विदाई दी।
जावेद अख्तर और शबाना आजमी
जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी फिल्ममेकर कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में पहुंचे। दोनों ने कुकू कोहली को श्रद्धांजलि दी और उन्हें आखिरी विदाई दी।
रोहित शेट्टी
फिल्ममेकर रोहित शेट्टी भी कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
- कुकू कोहली ने ही अजय देवगन को फिल्म 'फूल और कांटे' से पहला ब्रेक दिया था।
- उन्होंने अभिनेता का आइकॉनिक एंट्री सीन भी बनाया था, जिसमें अजय देवगन दो चलती हुई मोटरसाइकिलों पर पैर फैलाकर (स्प्लिट स्टंट) कॉलेज में प्रवेश करते हैं।
- इसके अलावा उन्होंने 'सुहाग' फिल्म (1994) बनाई, जिसमें अजय और अक्षय कुमार थे।
- इस फिल्म ने 'अंदाज अपना अपना' के साथ टक्कर में जीत हासिल की थी।
- इसके अलावा 'कोहराम', 'आंटी नंबर 1' और 'हकीकत' जैसी फिल्में भी कुकू कोहली ने दर्शकों को दीं।
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