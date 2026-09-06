अपूर्वा मुखीजा: 'आप लोग पागल हैं क्या?', NYU में एडमिशन के लिए डोनेशन देने के दावों पर रिबेल किड ने दी सफाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 06 Sep 2026 11:42 AM IST
सार
Apoorva Mukhija: अपूर्वा मुखीजा इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं और NYU Stern से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन इस नई शुरुआत के बीच उनके एडमिशन को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस शुरू हो गई। जानिए क्या है पूरा मामला।
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विस्तार
कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि अपूर्वा ने डोनेशन देकर NYU में एडमिशन लिया है। अब अपूर्वा ने इन दावों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ कहा है कि उनके एडमिशन का पैसे से कोई लेना-देना नहीं है।
क्या आप लोग पागल हैं?
हाल ही में अपने यूट्यूब स्टोरीटाइम वीडियो में अपूर्वा ने इन दावों पर जवाब दिया। उन्होंने सवाल किया कि लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं कि उन्हें बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पैसे देने की जरूरत थी। अपूर्वा ने बताया कि उनका एडमिशन उनकी पढ़ाई, काम के अनुभव, सोशल मीडिया पर बनाए गए बिजनेस और इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर हुआ है।
अपूर्वा ने कहा, 'क्या आप लोग पागल हैं? पहली बात तो मेरे पास डोनेशन देने के लिए इतने पैसे ही नहीं हैं और यहां की फीस इतनी ज्यादा है कि वो खुद डोनेशन जैसी लगती है। इसके अलावा, बी-स्कूल के नजरिए से देखें तो मैं अपनी पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छी रही हूं। मेरे पास काफी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है। मैंने देश के लगभग सभी बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है।'
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क्या आप लोग पागल हैं?
हाल ही में अपने यूट्यूब स्टोरीटाइम वीडियो में अपूर्वा ने इन दावों पर जवाब दिया। उन्होंने सवाल किया कि लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं कि उन्हें बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पैसे देने की जरूरत थी। अपूर्वा ने बताया कि उनका एडमिशन उनकी पढ़ाई, काम के अनुभव, सोशल मीडिया पर बनाए गए बिजनेस और इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर हुआ है।
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अपूर्वा ने कहा, 'क्या आप लोग पागल हैं? पहली बात तो मेरे पास डोनेशन देने के लिए इतने पैसे ही नहीं हैं और यहां की फीस इतनी ज्यादा है कि वो खुद डोनेशन जैसी लगती है। इसके अलावा, बी-स्कूल के नजरिए से देखें तो मैं अपनी पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छी रही हूं। मेरे पास काफी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है। मैंने देश के लगभग सभी बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है।'
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मुझे नौकरी मिल जाएगी
अपूर्वा ने अपने डिजिटल करियर के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'मैंने रियलिटी टीवी किया है, एक्टिंग की है। मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बढ़ाया है। इंस्टाग्राम पर मेरे 4.8 मिलियन और यूट्यूब पर 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यह सच में एक बिजनेस है, जिसे मैं पिछले पांच साल से चला रही हूं। मेरे लिए काम करने वाले कर्मचारी हैं और मेरी एक पूरी टीम है।'
अपूर्वा ने अपने इंटरव्यू स्किल्स को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि एडमिशन के दौरान उनके इंटरव्यू ने भी अहम भूमिका निभाई। अपूर्वा ने कहा, 'मेरी इंटरव्यू स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप कभी मेरा किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू लेंगे, तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे बात करनी है। एक चीज जो मुझे अच्छे से आती है, वो है बात करना। तो नहीं, मैंने डोनेशन देकर एडमिशन नहीं लिया है।'
अपूर्वा ने यह भी बताया कि उन्होंने NYU के अलावा किसी और कॉलेज में अप्लाई नहीं किया था। वह काफी समय से विदेश में पढ़ाई करने के बारे में सोच रही थीं, लेकिन ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने आखिरकार यह कदम उठाने का फैसला किया।
अपूर्वा ने अपने डिजिटल करियर के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'मैंने रियलिटी टीवी किया है, एक्टिंग की है। मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बढ़ाया है। इंस्टाग्राम पर मेरे 4.8 मिलियन और यूट्यूब पर 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यह सच में एक बिजनेस है, जिसे मैं पिछले पांच साल से चला रही हूं। मेरे लिए काम करने वाले कर्मचारी हैं और मेरी एक पूरी टीम है।'
अपूर्वा ने अपने इंटरव्यू स्किल्स को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि एडमिशन के दौरान उनके इंटरव्यू ने भी अहम भूमिका निभाई। अपूर्वा ने कहा, 'मेरी इंटरव्यू स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप कभी मेरा किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू लेंगे, तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे बात करनी है। एक चीज जो मुझे अच्छे से आती है, वो है बात करना। तो नहीं, मैंने डोनेशन देकर एडमिशन नहीं लिया है।'
अपूर्वा ने यह भी बताया कि उन्होंने NYU के अलावा किसी और कॉलेज में अप्लाई नहीं किया था। वह काफी समय से विदेश में पढ़ाई करने के बारे में सोच रही थीं, लेकिन ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने आखिरकार यह कदम उठाने का फैसला किया।
क्या था इंडियाज गॉट लेटेंट का विवाद?
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- बीते साल समय रैना का विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' डार्क कॉमेडी और आपत्तिजनक व अश्लील चुटकुलों के कारण खूब विवाद में रहा था।
- इसी शो के एक एपिसोड में रणवीर अल्लाहबादिया ने माता-पिता को लेकर एक बेहद अपमानजनकर टिप्पणी कर दी थी।
- इस पर काफी हंगामा हुआ। इस एपिसोड में अपूर्वा मुखीजा भी पेनल में मौजूद थीं।
- समय रैना और रणवीर दोनों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। साथ ही पुलिस एफआईआर हुईं।
- समय रैना को अपने शो के सारे एपिसोड डिलीट करने पडे़। उन्होंने इसे लेकर माफी भी मांगी।
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