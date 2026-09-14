बिग बॉस 20: 'मैं कमांडर हूं', काजी तौकीर का बर्ताव देख हैरान हुए बाकी कंटेस्टेंट; यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन
Bigg Boss 20: सिंगर काजी तौकीर इन दिनों शो 'बिग बॉस 20' के चलते काफी चर्चाओं में हैं। अब उनका एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जबरदस्त हंगामा करते नजर आ रहे हैं। जानिए वीडियो में क्या कुछ है खास।
विस्तार
क्या है पूरा मामला?
वीडियो की शुरुआत में काजी, स्काउट को वर्कआउट करने में मदद करवाते हैं, और जब स्काउट वो पूरा कर लेते हैं, तो काजी खुशी से उनका माधा चूम लेते हैं। इस बीच मैरी कॉम बोलती हैं- 'इनका फिर शुरू हो गया।'
इसके बाद काजी चिल्लाते हुए कहते हैं- 'मैं एक कमांडर हूं।' इसके बाद आम्रपाली उन्हें 50 पुशअप मारने का टास्क देती हैं, जो वो देखते ही देखते पूरा कर लेते हैं। इसके बाद वे खुशी से फिर से चिल्लाते हुए और इंजॉय करते नजर आते हैं। इस बीच काजी कहते हैं कि मैं मगरमच्छ के मुंह में जाकर ब्रश करके निकल आऊंगा। मैं एक कमांडर हूं।
देखें वीडियो-
वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने काजी तौकीर के इस बर्ताव पर कई कमेंट्स किए हैं।
- एक यूजर ने लिखा- 'सबसे मजेदार पार्ट ये है कि काजी फनी होने की कोशिश किए बिना ही फनी हो जाते हैं।'
- दूसरे ने कमेंट किया- 'काजी तो एक ही है।'
- वहीं एक ने कमेंट किया- 'काजी तेरे कितने रूप? वो क्रेजी हैं यार, लेकिन कम्पलीट एंटरटेनर हैं।'
- वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- 'मैं चाहता हूं कि काजी ये शो जीत जाएं।'
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