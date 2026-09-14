बिग बॉस 20 अपडेट्स: घर वालों ने तोड़ा कौन सा नियम? रद्द हुआ टास्क, इन तीन प्रतिभागियों को मिली सजा

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' 6 सितंबर को शुरू हुआ था और रविवार को शो का पहला वीकेंड का वार देखने को मिला। अब इसके नए नॉमिनेशन का प्रोमो सामने आया है, जिसमें बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला।

दरअसल, शो के प्रोमो में सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन रूम में आते हैं और बिग बॉस उनसे वह दो नाम पूछते हैं, जिन्हें वह नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद 24x7 लाइव में दिखाया गया कि बिग बॉस ने बड़ा ट्विस्ट देते हुए पूरा नॉमिनेशन टास्क ही रद्द कर दिया।

क्यों रद्द हुआ नॉमिनेशन टास्क?

दरअसल, शो में चार कंटेस्टेंट्स ने 'बिग बॉस' का सबसे अहम नियम तोड़ा, जिसमें वह नॉमिनेशन पर चर्चा करते हुए नजर आए। टास्क रद्द होने के बाद 'बिग बॉस' ने सभी को खूब डांट लगाई।



किन तीन प्रतिभागियों को मिली सजा?

ये चार कंटेस्टेंट्स कोई और नहीं, बल्कि स्काउट ओपी, आसिफ खान, रोहैद खान और यंग डीएसए शामिल थे। इसके बाद सजा के तौर पर 'बिग बॉस' ने इन चारों को सीधे-सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। हालांकि, यंग घर के मौजूदा कैप्टन हैं, इसलिए वह बच गए, लेकिन रोहैद, आसिफ और स्काउट इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड हो गए हैं।