बिग बॉस 20 अपडेट्स: घर वालों ने तोड़ा कौन सा नियम? रद्द हुआ टास्क, इन तीन प्रतिभागियों को मिली सजा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Mon, 14 Sep 2026 02:27 PM IST
सार
Bigg Boss 20 Nominations: सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस 20' को शुरू हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है और अब इस रियलिटी शो का दूसरा नॉमिनेशन टास्क देखने को मिला, जिसमें ट्विस्ट आ गया। इस बार कौन-कौन नॉमिनेट हुआ है, यहां जानें।
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विस्तार
रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' 6 सितंबर को शुरू हुआ था और रविवार को शो का पहला वीकेंड का वार देखने को मिला। अब इसके नए नॉमिनेशन का प्रोमो सामने आया है, जिसमें बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला।
दरअसल, शो के प्रोमो में सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन रूम में आते हैं और बिग बॉस उनसे वह दो नाम पूछते हैं, जिन्हें वह नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद 24x7 लाइव में दिखाया गया कि बिग बॉस ने बड़ा ट्विस्ट देते हुए पूरा नॉमिनेशन टास्क ही रद्द कर दिया।
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दरअसल, शो के प्रोमो में सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन रूम में आते हैं और बिग बॉस उनसे वह दो नाम पूछते हैं, जिन्हें वह नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद 24x7 लाइव में दिखाया गया कि बिग बॉस ने बड़ा ट्विस्ट देते हुए पूरा नॉमिनेशन टास्क ही रद्द कर दिया।
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नॉमिनेशन में किसने लिया किसका नाम?
- नॉमिनेशन टास्क में अमन गांधी ने लव गिल और आसिफ खान का नाम लिया।
- फिर अरिश्फा खान ने आम्रपाली और लव को नॉमिनेट किया।
- इसके बाद आम्रपाली ने माही विज और अरिश्फा का नाम लिया।
- माही विज ने आम्रपाली और लव को नॉमिनेट किया।
- कैप्टन यंग ने अमन और कनिका का नाम लिया।
- ईशा रिखी ने उदिति और काजी का नाम लिया, आसिफ ने अमन और उदिति को नॉमिनेट किया।
- स्काउट ने उदिति और अमन को, तो रोहैद ने अमन और गुल्लू को नॉमिनेट किया।
- गुल्लू ने स्काउट और रोहैद, कनिका ने उदिति और स्काउट का नाम लिया।
- काजी ने आम्रपाली और ईशा को नॉमिनेट किया। लेकिन इसके बाद बिग बॉस ने टास्क ही रद्द कर दिया।
क्यों रद्द हुआ नॉमिनेशन टास्क?
दरअसल, शो में चार कंटेस्टेंट्स ने 'बिग बॉस' का सबसे अहम नियम तोड़ा, जिसमें वह नॉमिनेशन पर चर्चा करते हुए नजर आए। टास्क रद्द होने के बाद 'बिग बॉस' ने सभी को खूब डांट लगाई।
किन तीन प्रतिभागियों को मिली सजा?
ये चार कंटेस्टेंट्स कोई और नहीं, बल्कि स्काउट ओपी, आसिफ खान, रोहैद खान और यंग डीएसए शामिल थे। इसके बाद सजा के तौर पर 'बिग बॉस' ने इन चारों को सीधे-सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। हालांकि, यंग घर के मौजूदा कैप्टन हैं, इसलिए वह बच गए, लेकिन रोहैद, आसिफ और स्काउट इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड हो गए हैं।
दरअसल, शो में चार कंटेस्टेंट्स ने 'बिग बॉस' का सबसे अहम नियम तोड़ा, जिसमें वह नॉमिनेशन पर चर्चा करते हुए नजर आए। टास्क रद्द होने के बाद 'बिग बॉस' ने सभी को खूब डांट लगाई।
किन तीन प्रतिभागियों को मिली सजा?
ये चार कंटेस्टेंट्स कोई और नहीं, बल्कि स्काउट ओपी, आसिफ खान, रोहैद खान और यंग डीएसए शामिल थे। इसके बाद सजा के तौर पर 'बिग बॉस' ने इन चारों को सीधे-सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। हालांकि, यंग घर के मौजूदा कैप्टन हैं, इसलिए वह बच गए, लेकिन रोहैद, आसिफ और स्काउट इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड हो गए हैं।