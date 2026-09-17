सोमी अली: 'महिला का शरीर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं'; कैटरीना की बॉडी शेमिंग पर भड़कीं सलमान की एक्स, क्या कहा?

'यह ताकत, बदलाव और मातृत्व की निशानी है'

सोमी अली लिखती हैं, 'जिस महिला के शरीर ने एक नई जिंदगी को पोषण देकर इस दुनिया में लाया हो, उसमें एक खूबसूरती होती है। बच्चे के जन्म के बाद शरीर जैसा भी हो, उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह ताकत, बदलाव और मातृत्व की निशानी है। शायद हमें अपने शब्दों के चुनाव में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हों। सुंदरता का कोई एक आकार या समय-सीमा नहीं होती। किसी महिला की कीमत कभी भी इस बात से नहीं गई कि उसका शरीर दूसरों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।

आइए, महिलाओं के जीने के तरीके, उनके काम करने के तरीके और उनके प्यार का जश्न मनाएं, न कि उन्हें सिर्फ उनके शरीर के आकार तक सीमित कर दें'।

