एसएससी सीपीओ 2026: कटऑफ नहीं, ज्यादा स्कोर पर रखें फोकस; बेहतर अंक के लिए कौन सी रणनीति अपनाएं? जानें यहां

शॉर्टकट इस्तेमाल करना सीखें

हर शॉर्टकट हर प्रश्न पर लागू नहीं होता। बेहतर तरीका है कि प्रश्न को उसके ढांचे के आदार पर पहचानना सीखा जाए। प्रतिशत, अनुपात, लाभ-हानि, संख्या पद्धति और बीजगणित जैसे विषयों के लिए एक पैटर्न रजिस्टर बनाएं। इसमें प्रत्येक पैटर्न के सामने तीन चीजें लिखें-पहचान कैसे होगी, सबसे कम चरणों में कैसे हल होगा और कहां गलती होने की संभावना है। इससे प्रश्नों को हल करने की गति अपने आप बढ़ने लगती है।

तैयारी की शुरुआत पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को देख कर करें।

मॉक टेस्ट में पहले आसान प्रश्नों को हल करने की आदत डालें।

तैयारी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का नियमित अभ्यास करें।

अंग्रेजी भाषा की समझ पर दें जोर

पेपर-2 में केवल ग्रामर के नियम रटना पर्याप्त नहीं है। तैयारी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट (पीक्यूआरएस) का नियमित अभ्यास करें। संपादकीय पेज पढ़ने से पढ़ने और समझने की गति बेहतर होती है। इसके अलावा, शब्दों को अलग-अलग याद करने के बजाय कोलोकेशन्स और फिक्स्ड प्रेपोजिशन्स की सूची बनाएं। इससे क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन में सही विकल्प चुनना आसान होगा।

जीके की तैयारी के लिए

जीके में भारतीय राजव्यवस्था, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और आधुनिक इतिहास जरूर पढ़ें। स्टैटिक जीके में कला-संस्कृति, शास्त्रीय नृत्य और वाद्ययंत्रों पर ध्यान दें। करंट अफेअर्स में पिछले 6-8 महीनों की प्रमुख खबरों और सरकारी योजनाओं को कवर करें।



-लेखक जीएसटी व सेंट्रल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट हैं।