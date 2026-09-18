एनएलएसआइयू: ग्रेजुएट से पोस्टडॉक्टोरल तक के लिए रिसर्च फेलोशिप, दो लाख रुपये तक मिलेगी राशि; कैसे करें आवेदन?

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु ने रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले कैंडिडेट्स के लिए रिसर्च फेलोशिप 2026 शुरू की है। इस प्रोग्राम में कुल 20 फेलोशिप हैं, जिसमें ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप के 10 पद, NLSIU पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप के 5 पद और यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप के 5 पद शामिल हैं।

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