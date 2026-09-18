पश्चिम बंगाल: 45 हजार से बढ़ाकर अब एक लाख छात्रों को मिलेगी बेहतर मिड-डे मील की सुविधा, अक्तूबर से होगा लागू

मिड-डे मील योजना में अंडे भी शामिल

अधिकारी ने 'अन्नमृत फाउंडेशन' के अधिकारियों को भी "उच्चतम मानकों" को बनाए रखते हुए कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। राज्य सरकार ने सरकार बदलने के बाद अपने पहले बजट में घोषणा की थी कि कोलकाता के स्कूलों में मिड-डे मील की आपूर्ति की जिम्मेदारी ISKCON को सौंपी जाएगी।



सरकार ने कहा था कि अगर कोलकाता मॉडल सफल रहा तो बाद में इस पहल को राज्य के अन्य हिस्सों में भी बढ़ाया जा सकता है। यह प्रोग्राम अगस्त में कोलकाता के चुनिंदा स्कूलों में शुरू हुआ था, जिसमें ISKCON भोजन तैयार करने और बांटने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड किचन चला रहा है।



बाद में इस पहल की कुछ मुद्दों को लेकर आलोचना भी हुई थी। इसमें खाना पहुंचाने में देरी और शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराने जैसी बातें शामिल थीं। बाद में सरकार ने स्कूल मील प्रोग्राम के तहत छात्रों को अंडे देने का अलग से फैसला किया और यह व्यवस्था अभी लागू है।