यूजीसी नेट 2026: री-एग्जाम के नतीजे घोषित; इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का कितना रहा कटऑफ? यहां करें चेक

अनारक्षित 210 124 182 1799 160 3336

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) 198 80 166 1181 146 2525

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 200 36 166 486 142 979

अनुसूचित जाति 186 37 156 558 138 1142

अनुसूचित जनजाति 182 15 152 237 136 491

दिव्यांग-वीआई-अनारक्षित 180 1 136 16 108 28

दिव्यांग-एचआई-अनारक्षित 174 1 118 14 112 1

दिव्यांग-एलएम-अनारक्षित 176 1 150 28 132 50

दिव्यांग-ओडी एवं एओ-अनारक्षित 154 1 106 26 - -

दिव्यांग-वीआई-ओबीसी 152 1 118 9 106 3

दिव्यांग-एचआई-ओबीसी 148 1 108 3 - -

दिव्यांग-एलएम-ओबीसी 164 1 136 17 118 32

दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ओबीसी 144 1 — - - -

दिव्यांग-वीआई-एससी 114 1 108 4 106 2

दिव्यांग-एचआई-एससी 138 1 116 1 106 -

दिव्यांग-एलएम-एससी 150 1 128 11 - 19

दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एससी 138 1 146 1 106 1

दिव्यांग-वीआई-एसटी - - - - - -

दिव्यांग-एचआई-एसटी 114 1 110 8 - -

दिव्यांग-एलएम-एसटी - - 118 2 - -

दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एसटी - - - - - -

दिव्यांग-वीआई-ईडब्ल्यूएस 140 1 124 8 - -

दिव्यांग-एचआई-ईडब्ल्यूएस 132 1 152 1 144 1

दिव्यांग-एलएम-ईडब्ल्यूएस 166 1 124 4 118 2

दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ईडब्ल्यूएस - - 110 8 108 6