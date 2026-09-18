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Hindi News ›   Education ›   UGC NET Re-Exam Result 2026 Released for English, Commerce and Sociology

यूजीसी नेट 2026: री-एग्जाम के नतीजे घोषित; इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का कितना रहा कटऑफ? यहां करें चेक

Fri, 18 Sep 2026 11:37 AM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 18 Sep 2026 11:37 AM IST
सार

यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी री-एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

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UGC NET Re-Exam Result 2026 Released for English, Commerce and Sociology
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की पुनर्परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। इन विषयों की पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को हुई थी।
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जून सत्र की परीक्षा के दौरान तकनीकी और प्रश्नपत्र से जुड़ी समस्याओं के कारण इन तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं।
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समाजशास्त्र के देखें कटऑफ

श्रेणी जेआरएफ कटऑफ अंक जेआरएफ कुल उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर कटऑफ अंक कुल उम्मीदवार केवल पीएचडी कटऑफ अंक कुल उम्मीदवार
अनारक्षित 232 46 206 655 174 1343
अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) 222 32 184 487 154 992
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 224 17 184 220 146 418
अनुसूचित जाति 210 20 168 286 140 630
अनुसूचित जनजाति 200 12 164 174 142 354
दिव्यांग-वीआई-अनारक्षित 218 1 142 16 106 26
दिव्यांग-एचआई-अनारक्षित 188 2 114 18 110 1
दिव्यांग-एलएम-अनारक्षित 226 1 150 11 124 22
दिव्यांग-ओडी एवं एओ-अनारक्षित 176 1 108 8 - -
दिव्यांग-वीआई-ओबीसी 208 1 120 12 - -
दिव्यांग-एचआई-ओबीसी 122 1 108 3 - -
दिव्यांग-एलएम-ओबीसी 204 1 126 10 116 15
दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ओबीसी 138 1 - - - -
दिव्यांग-वीआई-एससी 186 1 108 7 - -
दिव्यांग-एचआई-एससी 126 1 110 1 - -
दिव्यांग-एलएम-एससी 140 1 130 5 110 10
दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एससी - - - - - -
दिव्यांग-वीआई-एसटी 126 1 116 2 - -
दिव्यांग-एचआई-एसटी 130 1 - - - -
दिव्यांग-एलएम-एसटी 134 1 134 1 114 2
दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एसटी 142 1 - - - -
दिव्यांग-वीआई-ईडब्ल्यूएस 150 1 108 6 - -
दिव्यांग-एचआई-ईडब्ल्यूएस 132 1 108 1 - -
दिव्यांग-एलएम-ईडब्ल्यूएस 144 1 132 4 112 2
दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ईडब्ल्यूएस  

2. कॉमर्स

श्रेणी जेआरएफ कटऑफ अंक जेआरएफ कुल उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर कटऑफ अंक कुल उम्मीदवार केवल पीएचडी कटऑफ अंक कुल उम्मीदवार
अनारक्षित 210 124 182 1799 160 3336
अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) 198 80 166 1181 146 2525
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 200 36 166 486 142 979
अनुसूचित जाति 186 37 156 558 138 1142
अनुसूचित जनजाति 182 15 152 237 136 491
दिव्यांग-वीआई-अनारक्षित 180 1 136 16 108 28
दिव्यांग-एचआई-अनारक्षित 174 1 118 14 112 1
दिव्यांग-एलएम-अनारक्षित 176 1 150 28 132 50
दिव्यांग-ओडी एवं एओ-अनारक्षित 154 1 106 26 - -
दिव्यांग-वीआई-ओबीसी 152 1 118 9 106 3
दिव्यांग-एचआई-ओबीसी 148 1 108 3 - -
दिव्यांग-एलएम-ओबीसी 164 1 136 17 118 32
दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ओबीसी 144 1 - - -
दिव्यांग-वीआई-एससी 114 1 108 4 106 2
दिव्यांग-एचआई-एससी 138 1 116 1 106 -
दिव्यांग-एलएम-एससी 150 1 128 11 - 19
दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एससी 138 1 146 1 106 1
दिव्यांग-वीआई-एसटी - - - - - -
दिव्यांग-एचआई-एसटी 114 1 110 8 - -
दिव्यांग-एलएम-एसटी - - 118 2 - -
दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एसटी - - - - - -
दिव्यांग-वीआई-ईडब्ल्यूएस 140 1 124 8 - -
दिव्यांग-एचआई-ईडब्ल्यूएस 132 1 152 1 144 1
दिव्यांग-एलएम-ईडब्ल्यूएस 166 1 124 4 118 2
दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ईडब्ल्यूएस - - 110 8 108 6
तीसरा लिंग 110 1 106 11 - -
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