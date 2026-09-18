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Hindi News ›   Education ›   Harvard University to Launch Executive Education Courses in Hyderabad from December

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा प्लान: हैदराबाद में जल्द शुरू करेगी एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स; सीएम ने बताया

Fri, 18 Sep 2026 12:32 PM IST
शाहीन परवीन पीटीआई
पीटीआई Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 18 Sep 2026 12:32 PM IST
सार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दिसंबर से हैदराबाद में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स शुरू करेगी। सरकार का लक्ष्य हैदराबाद को ग्लोबल नॉलेज हब बनाना है।

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Harvard University to Launch Executive Education Courses in Hyderabad from December
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा प्लान - फोटो : AI

विस्तार
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस साल दिसंबर से हैदराबाद में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स शुरू करेगी। इच्छुक लोग इन कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। रेड्डी ने यूके के बिजनेस स्कूलों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद को ‘ग्लोबल नॉलेज हब’ बनाने की दिशा में काम कर रही है। उनके मुताबिक, विदेशी शिक्षण संस्थानों के हैदराबाद आने से उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ेगा और शहर में रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। रेवंत रेड्डी ने इस साल की शुरुआत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में छह दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया था।
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