हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा प्लान: हैदराबाद में जल्द शुरू करेगी एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स; सीएम ने बताया
पीटीआई Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 18 Sep 2026 12:32 PM IST
सार
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दिसंबर से हैदराबाद में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स शुरू करेगी। सरकार का लक्ष्य हैदराबाद को ग्लोबल नॉलेज हब बनाना है।
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विस्तार
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस साल दिसंबर से हैदराबाद में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स शुरू करेगी। इच्छुक लोग इन कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। रेड्डी ने यूके के बिजनेस स्कूलों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद को ‘ग्लोबल नॉलेज हब’ बनाने की दिशा में काम कर रही है। उनके मुताबिक, विदेशी शिक्षण संस्थानों के हैदराबाद आने से उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ेगा और शहर में रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। रेवंत रेड्डी ने इस साल की शुरुआत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में छह दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया था।
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उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद को ‘ग्लोबल नॉलेज हब’ बनाने की दिशा में काम कर रही है। उनके मुताबिक, विदेशी शिक्षण संस्थानों के हैदराबाद आने से उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ेगा और शहर में रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। रेवंत रेड्डी ने इस साल की शुरुआत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में छह दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया था।
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