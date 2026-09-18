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उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद को ‘ग्लोबल नॉलेज हब’ बनाने की दिशा में काम कर रही है। उनके मुताबिक, विदेशी शिक्षण संस्थानों के हैदराबाद आने से उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ेगा और शहर में रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। रेवंत रेड्डी ने इस साल की शुरुआत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में छह दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया था।

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस साल दिसंबर से हैदराबाद में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स शुरू करेगी। इच्छुक लोग इन कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। रेड्डी ने यूके के बिजनेस स्कूलों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी।