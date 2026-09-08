एफटी एमआईएम रैंकिंग 2026: दुनिया के टॉप 100 में 14 भारतीय बी-स्कूल, आईआईएम बैंगलोर सबसे आगे

FT MiM रैंकिंग में 19 पैमानों पर होता है बिजनेस स्कूलों का मूल्यांकन

अधिकारियों के मुताबिक, FT MiM रैंकिंग बिजनेस स्कूलों को अलग-अलग पैमानों पर मापती है, जिनमें ग्रेजुएशन के बाद करियर के मौके, सैलरी में बढ़ोतरी, पैसे की सही कीमत (value for money), इंटरनेशनल एक्सपोजर, छात्रों की विविधता और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी पहल शामिल हैं। यह रैंकिंग दुनिया के टॉप बिज़नेस स्कूलों का 19 पैमानों पर मूल्यांकन करती है।



इसमें पूर्व छात्रों (एलुमनाई) की राय का वेटेज 56 प्रतिशत और स्कूल के डेटा का वेटेज 44 प्रतिशत होता है। रोजगार, निवेश पर रिटर्न, विविधता, ESG और इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार जैसे नतीजों को ध्यान में रखकर, यह मूल्यांकन किसी संस्थान के प्रदर्शन का पूरा ब्यौरा देता है।



ग्लोबल लेवल पर, स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलेन ने 'FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2026' रैंकिंग में अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखी। पुर्तगाल के नोवा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चीन की शंघाई जिआओ टोंग यूनिवर्सिटी के एंटाई कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट को तीसरा स्थान मिला।