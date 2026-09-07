आईआईटी मद्रास: बिना केमिकल बैक्टीरिया खत्म करने वाली पॉलीमर तकनीक का हुआ पेटेंट, कैसे करती है काम?

IIT Madras: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास ने एक ऐसी रासायनिक-मुक्त जीवाणुरोधी सतह का पेटेंट कराया है जो एंटीबायोटिक्स, कीटाणुनाशकों, विकिरण या किसी अन्य रोगाणुरोधी रसायन के उपयोग के बिना हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त कर सकती है।

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इस नवाचार का उद्देश्य विश्व स्तर पर उभरती समस्या का समाधान करना है, जिसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) कहा जाता है—यानी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया का सुपरबग बनना और पारंपरिक उपचारों का विरोध करना।मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर परासुरामन स्वामीनाथन के अनुसार, विकसित तकनीक में किसी रासायनिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि विशेष रूप से डिजाइन की गई नैनोसंरचनाएं होती हैं जो संपर्क में आने पर बैक्टीरिया की कोशिका दीवार को फाड़कर उन्हें मार देती हैं।उन्होंने बताया, ये सतहें मानव कोशिकाओं के जुड़ने और पनपने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन बैक्टीरिया को गंभीर यांत्रिक तनाव का अनुभव होता है जो उनकी कोशिका दीवारों को फाड़ देता है और विघटित कर देता है।नई इम्प्लांट-ग्रेड पॉलीमर तकनीक बैक्टीरियल कोशिकाओं को भौतिक रूप से नष्ट करके एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) से लड़ती है और मानव कोशिकाओं के लिए सुरक्षित है। शोध के नतीजे प्रतिष्ठित सह-समीक्षित पत्रिका 'एसीएस एप्लाइड बायोमैटेरियल्स' में प्रकाशित हुए हैं।