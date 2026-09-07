शोध: समुद्र के पानी से निकलेगा यूरेनियम? आईआईएससी बंगलूरू ने खोजा इसे अलग करने का नया तरीका, कैसे करता है काम?

आगे किस दिशा में काम आएगी यह खोज?

आईआईएससी के अनुसार, यह अध्ययन दिखाता है कि परतदार सीओएफ झिल्लियों की संरचना में बदलाव करके आयनों के गुजरने के रास्ते और उनकी ऊर्जा संबंधी बाधाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।



शोध में उन्नत आणविक सिमुलेशन और झिल्ली की वैज्ञानिक डिजाइन को साथ इस्तेमाल किया गया है। इससे भविष्य में पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़ी ऐसी कई चुनौतियों के लिए अधिक चुनिंदा पृथक्करण तकनीक विकसित करने का रास्ता खुल सकता है।



यह शोध योगेंद्र कुमार और बीनू वर्गीज ने आईआईएससी के प्रोफेसर प्रबल के. मैती के मार्गदर्शन में किया है। इसमें बंगलूरू स्थित एक्सेंचर लैब्स ने भी सहयोग किया।