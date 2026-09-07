रिपोर्ट: दिल्ली के बच्चे स्कूल जाते समय कितने सुरक्षित? इतने छात्र अकेले पार करते हैं सड़क, अध्ययन में खुलासा

स्कूल मार्गों को सुरक्षित बनाने पर जोर

अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक, स्कूल आने-जाने के रास्तों को सुरक्षित बनाने के लिए केवल बच्चों के व्यवहार में बदलाव पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे, यातायात नियमों के प्रभावी पालन और बेहतर सड़क सुरक्षा शिक्षा को साथ लेकर चलना होगा।



शोधकर्ताओं के अनुसार, बच्चों का रोज स्कूल आना-जाना उनकी दिनचर्या का सामान्य हिस्सा है, लेकिन व्यस्त सड़कों के बीच उन्हें कई बार अपनी सुरक्षा से जुड़े फैसले खुद लेने पड़ते हैं। ऐसे में शहरों की योजना बनाते समय बच्चों और अन्य कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है।



अध्ययन यह भी संकेत देता है कि रोजाना यातायात जोखिमों के संपर्क में रहने से कुछ खतरनाक स्थितियां बच्चों को सामान्य लगने लग सकती हैं। इसलिए सुरक्षित स्कूल मार्ग तैयार करना केवल सड़क सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि बच्चों की रोजमर्रा की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।