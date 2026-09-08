सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री: कॉपी के वेरिफिकेशन-री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन आखिरी मौका, देनी होगी 100 रुपये फीस

सीबीएसई क्लास 12 सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 में शामिल हुए छात्रों के लिए जरूरी खबर है। जिन छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी हासिल करने के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने अंकों के वेरिफिकेशन और कॉपी के री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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स्कैन कॉपी लेने के बाद ही कर सकते हैं आवेदन

बोर्ड ने इसके लिए आवेदन विंडो खोल दी है। जिन छात्रों को स्कैन की गई कॉपी में किसी सवाल के दिए गए अंकों पर आपत्ति है या वे अपनी पूरी कॉपी की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं, वे आज यानी 8 सितंबर 2026 तक सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

सीबीएसई की गाइडलाइंस के मुताबिक, मार्क्स वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने तय समय के भीतर अपनी आंसर-शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त की थी। स्कैन कॉपी लेने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2026 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है।

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कब तक कर सकते हैं आवेदन?

जिन छात्रों ने स्कैन कॉपी प्राप्त कर ली है, वे 8 सितंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक मार्क्स वेरिफिकेशन और क्वेश्चन री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपये प्रति आंसर-शीट, जबकि री-इवैल्यूएशन के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न फीस निर्धारित है।