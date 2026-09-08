गोल्डन थ्रेशोल्ड: सरोजिनी नायडू की विरासत होगी सुरक्षित, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को मिलीं उनकी यादगार चीजें

हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने सोमवार को बताया कि उसे स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सरोजिनी नायडू की कई यादगार चीजें मिली हैं। इन चीजों को हैदराबाद की ‘गोल्डन थ्रेशोल्ड’ नाम की ऐतिहासिक इमारत में रखा गया है। यह इमारत कभी सरोजिनी नायडू का घर हुआ करती थी।

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सरोजिनी नायडू की विरासत को सहेजने का सपना हुआ पूरा

यूनिवर्सिटी ने यहां ‘कवयित्री की विरासत को संजोना - श्रीमती सरोजिनी नायडू की यादगार चीजें सौंपना’ कार्यक्रम आयोजित किया। यूनिवर्सिटी के अनुसार, इन यादगार चीजों को सुरक्षित रखना ‘नाइटिंगेल ऑफ इंडिया’ के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है।

विज्ञप्ति में कहा गया, "समारोह के एक अहम पल में, सरोजिनी नायडू की वसीयत और तेलंगाना सरकार का 9 फरवरी, 2026 का आदेश - जिसके तहत ये यादगार चीजें हैदराबाद यूनिवर्सिटी को सौंपी गईं - औपचारिक रूप से वाइस-चांसलर को सौंपे गए।"

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इस मौके पर बोलते हुए, UoH की वाइस-चांसलर (प्रभारी) जे. अनुराधा ने 'सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन' में एक छात्रा के तौर पर बिताए अपने दिनों को याद किया, जब यह स्कूल 'गोल्डन थ्रेशोल्ड' से चलता था।उन्होंने कहा कि तब से ही इस बिल्डिंग को बचाने का सपना था, और जब 2003 में स्कूल यूनिवर्सिटी के मुख्य कैंपस में चला गया, तब से ही इस जगह को फिर से जीवंत होते देखने की इच्छा थी।