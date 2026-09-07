सीबीएसई के किस नियम पर सीआईसी ने जताई आपत्ति?

सुनवाई के दौरान सीबीएसई के सीपीआईओ ने 19 मई 2025 के बोर्ड के परिपत्र का हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि विद्यार्थी आरटीआई अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसी अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिका के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध नहीं किया जा सकता।



सीआईसी ने इस प्रावधान पर आपत्ति जताई। आयोग ने कहा कि सिर्फ इसलिए किसी विद्यार्थी को पुनर्मूल्यांकन से रोकना कि उसने आरटीआई के जरिए अपनी उत्तर पुस्तिका हासिल की है, आरटीआई अधिनियम और उसके नियमों की भावना के अनुरूप नहीं है।