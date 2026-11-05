Delhi News: हादसे में पैर गंवाया, ट्रिब्यूनल ने महिला को दिलाया 2.55 करोड़ मुआवजा

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बीमा कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ रकम देने का निर्देशअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। सड़क हादसे में बायां पैर गंवाने वाली 26 वर्षीय महिला को मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 2.55 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। महिला ट्रक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने माना कि हादसे के बाद महिला की काम करने और कमाई करने की क्षमता पूरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में बीमा कंपनी को 22 फरवरी 2025 से नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 30 दिनों के भीतर मुआवजे की रकम देने का निर्देश दिया गया है।यह हादसा पांच नवंबर 2024 को पीरागढ़ी चौक पर हुआ था। रीना दो साल के बेटे के साथ स्कूटर पर पीछे बैठी थी। इसी दौरान ट्रक ने स्कूटर को टक्कर मार दी। ट्रक का पहिया रीना के बाएं पैर के ऊपर से गुजर गया। गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा। तीन सर्जरी भी हुईं। मामले की सुनवाई पीठासीन अधिकारी गुंजन गुप्ता ने की। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि महिला के पैर की दिव्यांगता 80 फीसदी प्रमाणित हुई थी, लेकिन हादसे के बाद उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ा। इस कारण उसकी कमाई करने की क्षमता का नुकसान 100 फीसदी माना गया। ट्रिब्यूनल के अनुसार, अब महिला पहले की तरह अपना जीवन नहीं जी पाएगी।सुनवाई के दौरान नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हादसे के लिए स्कूटर सवार को जिम्मेदार ठहराया। कंपनी ने यह भी कहा कि महिला ने हेलमेट नहीं पहना था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि ट्रक चालक की लापरवाही को लेकर महिला की गवाही को किसी ने चुनौती नहीं दी। वहीं, ट्रक चालक और मालिक महिंदर सिंह के पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया।