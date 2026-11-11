पानी कितना गहरा है?: यमुना की गहराई पर टिकी क्रूज की रफ्तार, अलग-अलग दावे; अभी से उठने लगे सावल

यमुना के जलस्तर पर नमो क्रूज की रफ्तार टिकी है। क्रूज के लिए 1.5 से 2 मीटर गहराई की जरूरत के अलग-अलग दावे हुए हैं। क्रूज सेवा शुरू हो गई है, लेकिन गर्मियों के दौरान पानी की कमी से इसके नियमित और सालभर संचालन की सफलता इसी मार्ग की नौवहन योग्य गहराई पर निर्भर करेगी।

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दिल्ली की यमुना में सोनिया विहार से जगतपुर गांव स्थित शनि मंदिर के नजदीक तक शुरू हुई नमो यमुना क्रूज सेवा के सामने सबसे बड़ा सवाल नदी की वास्तविक गहराई का है। परियोजना से जुड़ी जानकारी में जल परिवहन के लिए न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिए।वहीं, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मीडिया में पूर्व में क्रूज संचालन के लिए दो मीटर गहराई की जरूरत बताई थी। दूसरी ओर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) की परियोजना प्रस्तुति में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक क्रूज का अधिकतम ड्राफ्ट 1.2 मीटर बताया गया है।ऐसे में सवाल है कि सोनिया विहार से जगतपुर गांव तक वास्तव में कितनी गहराई मापी गई है और सबसे कम गहराई वाला हिस्सा कौन-सा है? आईडब्ल्यूएआई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर से जून के बीच यमुना में प्राकृतिक जलप्रवाह काफी कम हो जाता है। ऊपरी हिस्से से पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण वजीराबाद बैराज के बाद नदी में जल उपलब्धता घटती है। ऐसे में सोनिया विहार-जगतपुर मार्ग की गहराई बनाए रखना चुनौती हो सकता है।