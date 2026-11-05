Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Water shortage in Saboli village for the past two days

Delhi News: सबोली गांव में दो दिन से पानी की किल्लत

Thu, 05 Nov 2026 08:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:48 PM IST
विज्ञापन
Water shortage in Saboli village for the past two days
पूर्वी दिल्ली। सबोली गांव में ट्यूबवेल की मोटर के बिजली कनेक्शन में खराबी के चलते दो दिन से पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। गांव में पानी की आपूर्ति का निर्धारित दिन होने के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिला। पीने के पानी के लिए बोतल खरीदनी पड़ रही है जबकि नहाने और दैनिक कार्यों के लिए भी पानी का संकट बना हुआ है।
विज्ञापन


आरडब्ल्यूए अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से सबोली क्षेत्र में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को पानी की आपूर्ति की जाती है जबकि हर्ष विहार में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पानी दिया जाता है। इसके बावजूद सबोली में निर्धारित दिन पानी नहीं पहुंचा। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ट्यूबवेल की मोटर के बिजली कनेक्शन में गड़बड़ी है जिसे कर्मचारी दो दिन से ठीक करने में जुटे हैं। उनका कहना है कि ताहिरपुर यूजीआर से ट्यूबवेल के पानी के बिना पर्याप्त दबाव नहीं बन पाता। चौधरी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लोग अपनी जरूरत के लिए समरसिबल पंप लगाने और एमसीडी से जुड़े कार्य कराने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिलती। ऐसे में पेयजल आपूर्ति बाधित होने पर लोगों के सामने दूसरा विकल्प भी नहीं रहता। लोगों ने जल बोर्ड से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed