Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Wanted militant from banned PLA arrested in Delhi

Delhi News: प्रतिबंधित पीएलए का वांछित उग्रवादी दिल्ली से गिरफ्तार

Fri, 06 Nov 2026 06:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
Wanted militant from banned PLA arrested in Delhi
आरोपी मणिपुर में यूएपीए के दो मामलों में था वांछित
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने प्रतिबंधित संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एक कथित उग्रवादी मणिपुर के थांगमीबंद लौरोंगुरेल लीकाई निवासी आरके रेगन सिंह उर्फ गांधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मणिपुर के थौबल पुलिस थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज दो मामलों में वांछित था। उसे दक्षिण दिल्ली के यूसुफ सराय इलाके से गिरफ्तार किया गया।
अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने कहा कि उसे आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए मणिपुर पुलिस की टीम को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि एक अधिकारी को तीन सितंबर को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित पीएलए का एक वांछित सदस्य दिल्ली में है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की गई। वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बच रहा था।
विज्ञापन

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान तकनीकी निगरानी से संकेत मिला कि आरोपी नई दिल्ली स्थित एम्स के आसपास हो सकता है। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और पूछताछ की, लेकिन अस्पताल में उस नाम का कोई मरीज भर्ती नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने यूसुफ सराय के होटलों में तलाश तेज कर दी। साथ ही सफदरजंग एन्क्लेव और ग्रीन पार्क इलाकों में भी पूछताछ की गई। उपायुक्त इंदौरा ने बताया कि शुरुआत में पुलिस के पास आरोपी की तस्वीर नहीं थी, जिसके कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि, लगातार प्रयासों के बाद टीम ने यूसुफ सराय से पूर्वोत्तर भारत के निवासी दिखने वाले एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

शुरुआती पूछताछ के दौरान उसने अपनी गलत पहचान बताई और किसी भी उग्रवादी संगठन से संबंध होने से इन्कार किया। बाद में उसकी तस्वीर मणिपुर पुलिस के साथ साझा की गई, जिसने पुष्टि की कि वह वांछित आरोपी रेगन सिंह उर्फ गांधी ही है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसके चाचा पीएलए के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और बाद में वह खुद भी इस संगठन से जुड़ गया था। पुलिस ने उसकी पहचान प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय कैडर के रूप में की है।





विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed