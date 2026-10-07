Delhi News: लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहुंची अंडर-17 टीम

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नई दिल्ली। राम विहार, कड़कड़डूमा स्थित भारत नेशनल पब्लिक स्कूल की अंडर-17 बालक हैंडबॉल टीम आठ अक्तूबर को कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होगी। टीम सीबीएसई राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। स्कूल की टीम ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है।टीम की कमान कप्तान मनल उनियाल संभालेंगे। वह दिल्ली की ओर से एसजीएफआई प्रतियोगिता में भी खेल चुके हैं। कुरुक्षेत्र प्रतियोगिता के साथ मनल लगातार चौथी बार राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उनके अनुभव से टीम के युवा खिलाड़ियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।टीम के खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले नियमित अभ्यास कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। स्कूल के स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव कुशांक रुस्तगी ने बताया कि टीम ने प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी की है। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने खिलाड़ियों को अनुशासन, मेहनत और टीम भावना के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया है। टीम बेहतर प्रदर्शन के इरादे से प्रतियोगिता में उतरेगी।