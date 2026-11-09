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यमुना की सफाई से पहले क्रूज सेवा का ट्रायल गलत कदम : देवेंद्र

Mon, 09 Nov 2026 07:52 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:52 PM IST
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Starting a cruise service trial before cleaning the Yamuna is a misguided step: Devendra
नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यमुना में नमो यमुना नदी सफारी के तहत क्रूज सेवा का ट्रायल रन शुरू किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यमुना के दूषित पानी की सफाई को प्राथमिकता देने के बजाय नदी में पर्यटन सेवा शुरू करना गलत समय पर उठाया गया खतरनाक कदम है। सरकार को क्रूज सेवा शुरू करने से पहले नदी में गिरने वाले नालों और सीवेज के पानी को शोधित करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की परियोजनाएं पूरी करनी चाहिए थीं।
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देवेंद्र यादव ने कहा कि अनुपचारित सीवेज सीधे यमुना में गिरने के कारण नदी का पानी बेहद दूषित हो चुका है। ऐसे में क्रूज सेवा में सफर करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा कि जब यमुना की सफाई ही नहीं हुई है तो लोग किस भरोसे नदी में नौका विहार करेंगे। उन्होंने दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के स्तर तक पहुंच गया। ऐसे गंभीर हालात में सरकार को प्रदूषण नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, लेकिन वह क्रूज जैसी पर्यटन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्यूरो
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