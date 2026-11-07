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Delhi News: दिवाली मिलन समारोह के साथ की जनसुनवाई

Sat, 07 Nov 2026 08:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:26 PM IST
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Public grievance hearing held alongside a Diwali get-together
नई दिल्ली। दिवाली के उल्लास के बीच दिल्ली पुलिस ने आम लोगों के साथ संवाद और विश्वास की मिठास भी घोली। शनिवार को पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने बाहरी उत्तरी जिले के अलीपुर थाने में दिवाली मिलन समारोह के साथ जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग पहुंचे। लोगों ने अपनी समस्याएं रखने के साथ यातायात व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के सुझाव भी दिए। पुलिस आयुक्त ने लोगों की बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह और बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी मौजूद रहे। वहीं, उत्तर-पश्चिमी जिले के आदर्श नगर और शालीमार बाग थानों में भी दिवाली मिलन का आयोजन हुआ। पुलिस आयुक्त ने यहां कर्मियों को मिठाई बांटी और नागरिकों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं। संवाद
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