दिल्ली: पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने अलीपुर थाने में किया जन संवाद, दीवाली मिलन कार्यक्रम में हुए शामिल
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने हाल ही में अलीपुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त (उत्तरी रेंज) विजय सिंह और डीसीपी (आउटर नॉर्थ) शोभित सक्सेना भी मौजूद रहे।
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने हाल ही में अलीपुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त (उत्तरी रेंज) विजय सिंह और डीसीपी (आउटर नॉर्थ) शोभित सक्सेना भी मौजूद रहे।
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Sh. Anurag Kumar, @CPDelhi accompanied by Sh. Vijay Singh, Jt. CP, NR and Sh. Shobhit Saxena @dcp_outernorth , visited PS Alipur and held a Diwali Milan-cum-Jan Sunwai, interacting with local residents, listening to their grievances and suggestions, and issuing necessary directions for prompt redressal.
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The occasion also witnessed an exchange of Diwali greetings with the community and words of encouragement for police personnel.
Building trust. Strengthening connections. Serving citizens.
@LtGovDelhi
#DPUpdates #JanSunwai #DiwaliMilan— Delhi Police (@DelhiPolice) November 7, 2026
'दीवाली मिलन' और 'जन सुनवाई' का आयोजन
पुलिस स्टेशन में 'दीवाली मिलन' और 'जन सुनवाई' जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों से सीधा संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनना तथा उनके त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना था।
स्थानीय निवासियों से संवाद और पुलिसकर्मियों का हौसला अफजाई
इस अवसर पर, पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों के साथ दीवाली की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया। साथ ही, उन्होंने पुलिसकर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरे का उद्देश्य विश्वास कायम करना, नागरिकों के साथ संबंधों को मज़बूत करना और उनकी सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना था।