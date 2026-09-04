दिल्ली: सीसीटीवी ने खोले झपटमारी के राज, आईफोन 15 प्रो मैक्स समेत तीन मोबाइल बरामद

सीमापुरी थाना पुलिस की क्रैक टीम ने मोबाइल झपटमारी करने वाले दो सक्रिय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय अरमान और अरमान उर्फ अमन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। इनकी गिरफ्तारी से सीमापुरी और सीलमपुर थाने के तीन मामलों का खुलासा हुआ है।

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पुलिस के मुताबिक, 2 सितंबर को दिलशाद गार्डन स्थित करुणा अस्पताल के पास मोबाइल झपटमारी की सूचना मिली थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। वारदात के बाद क्रैक टीम ने घटनास्थल और आरोपियों के भागने के रास्ते में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में स्कूटी सवार दो युवक वारदात के बाद भागते दिखाई दिए। इसके बाद तकनीकी निगरानी के जरिए उनकी पहचान कर 3 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस ने आरोपियों से आईफोन 15 प्रो मैक्स, सैमसंग एफ16 और एक इनफिनिक्स मोबाइल बरामद किया। आईफोन और सैमसंग फोन सीमापुरी के दो मामलों से जुड़े हैं, जबकि इनफिनिक्स फोन के मौजपुर इलाके से झपटमारी में शामिल होने की आशंका है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। वारदात में इस्तेमाल हीरो जूम स्कूटी भी बरामद हुई है। पुलिस अन्य घटनाओं में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।