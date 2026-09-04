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दो महीने से एफआईआर, गिरफ्तारी कब?: चंद्रशेखर के साथ थाने पहुंचीं निशु आजाद, पुलिस ने मांगा 72 घंटे का वक्त

Fri, 04 Sep 2026 04:33 PM IST
विकास कुमार एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 04 Sep 2026 04:33 PM IST
सार

निशु आजाद ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार गालियां और रेप की धमकियां मिल रही थीं। इस मानसिक प्रताड़ना के कारण उन्होंने खुद को नुकसान (सेल्फ-हार्म) भी पहुंचाया था। 

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Nishu reached police station with Azad Chandrashekhar demanding charges under Section 307 SC/ST Act
निशु आजाद - फोटो : ANI

विस्तार
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सीजेपी एक्टिविस्ट निशु आजाद ने स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी मामले में हो रही देरी और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में चंद्रशेखर आजाद के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी मांगें रखीं। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले में गंभीर धाराएं जोड़ने और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

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कार्रवाई में देरी का आरोप
निशु आजाद ने बताया कि एफआईआर दर्ज हुए दो महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। हल्की धाराओं के कारण आरोपी खुलेआम घूम रहा है।

धारा 307 और SC/ST एक्ट जोड़ने की मांग
पीड़िता का कहना है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए मामले में तुरंत धारा 307 (हत्या का प्रयास) और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
 
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सोशल मीडिया पर धमकियां और नई एफआईआर
निशु आजाद ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार गालियां और रेप की धमकियां मिल रही थीं। इस मानसिक प्रताड़ना के कारण उन्होंने खुद को नुकसान (सेल्फ-हार्म) भी पहुंचाया था। अब धमकी देने वालों के खिलाफ भी नई एफआईआर दर्ज कराई गई है।

सुरक्षा की गुहार
खुलेआम मिल रही धमकियों के मद्देनजर निशु आजाद ने पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने की भी अपील की है, क्योंकि उन्हें डर है कि उन पर कभी भी और कहीं भी हमला हो सकता है।
 

पुलिस का आश्वासन
पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि अगले 72 घंटों के भीतर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके साथ ही, पुलिस ने मामले में धारा 307 और एससी/एसटी एक्ट की मांग को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा है और जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।

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