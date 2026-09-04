दो महीने से एफआईआर, गिरफ्तारी कब?: चंद्रशेखर के साथ थाने पहुंचीं निशु आजाद, पुलिस ने मांगा 72 घंटे का वक्त

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सीजेपी एक्टिविस्ट निशु आजाद ने स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी मामले में हो रही देरी और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में चंद्रशेखर आजाद के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी मांगें रखीं। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले में गंभीर धाराएं जोड़ने और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। विज्ञापन

#WATCH | Delhi: CJP activist Nishu Azad says, "Today, we went to the police station with brother Chandrashekhar Azad ji regarding the case. We presented our points and demands to the police. It has been over two months since the FIR was filed, yet no real progress has been made.… https://t.co/z6HJt2azvf pic.twitter.com/ZAEeePbGAJ विज्ञापन September 4, 2026

कार्रवाई में देरी का आरोप

निशु आजाद ने बताया कि एफआईआर दर्ज हुए दो महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। हल्की धाराओं के कारण आरोपी खुलेआम घूम रहा है।

धारा 307 और SC/ST एक्ट जोड़ने की मांग

पीड़िता का कहना है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए मामले में तुरंत धारा 307 (हत्या का प्रयास) और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।



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सोशल मीडिया पर धमकियां और नई एफआईआर

निशु आजाद ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार गालियां और रेप की धमकियां मिल रही थीं। इस मानसिक प्रताड़ना के कारण उन्होंने खुद को नुकसान (सेल्फ-हार्म) भी पहुंचाया था। अब धमकी देने वालों के खिलाफ भी नई एफआईआर दर्ज कराई गई है।

सुरक्षा की गुहार

खुलेआम मिल रही धमकियों के मद्देनजर निशु आजाद ने पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने की भी अपील की है, क्योंकि उन्हें डर है कि उन पर कभी भी और कहीं भी हमला हो सकता है।

