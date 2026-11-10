दिल्ली: पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले- जागरूक नागरिक ही राष्ट्र की सीमाओं को रखते हैं सुरक्षित

एससीएनएसएस, जेएनयू में 'भारत की सामरिक संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा' विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति ऐसे राष्ट्र की सीमाओं को खतरा नहीं दे सकती जिसके नागरिक जागरूक और सूचित हों।

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#WATCH | Delhi | Speaking on 'Strategic Culture of India and National Security' at SCNSS, JNU on November 3, former CDS General Anil Chauhan (Retd.) said, "No power can threaten the frontiers of a nation whose citizens are aware and informed. National security is about alertness, awareness and action. National security cannot remain a subject confined to the armed forces and govt officials. In a democracy, the people shape the climate in which the govt takes decisions..." — ANI (@ANI) November 10, 2026

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जनरल चौहान ने जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सतर्कता, जागरूकता और कार्रवाई पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय केवल सशस्त्र बलों और सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं रह सकता। लोकतंत्र में, लोग ही वह माहौल बनाते हैं जिसमें सरकार निर्णय लेती है। उन्होंने सामरिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि यह उन मूल्यों और आदतों का कुल योग है जो एक समाज का मार्गदर्शन करती हैं।उन्होंने आगे कहा कि यह एक राष्ट्र को आत्म-संरक्षण, आत्म-संवर्धन और आत्म-उत्कर्ष के लिए सहज कार्य करने में सक्षम बनाती है। सामरिक संस्कृति समाज की वह क्षमता है जिससे वह सशक्त खतरे का सामना कर सके। यह राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना खतरे से बचने की क्षमता भी है। यदि कोई अपरिहार्य विकल्प सामने आता है, तो समाज को उन हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय शक्ति के सभी साधनों का उपयोग करना चाहिए।जनरल चौहान के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना का दायित्व नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह देश की सुरक्षा में योगदान दे। एक जागरूक और सूचित नागरिक समाज ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति होता है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही सरकार सही निर्णय ले पाती है।