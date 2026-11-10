Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Former CDS General Anil Chauhan stated that it is aware citizens who keep nation's borders secure

दिल्ली: पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले- जागरूक नागरिक ही राष्ट्र की सीमाओं को रखते हैं सुरक्षित

Tue, 10 Nov 2026 02:24 PM IST
अनुज कुमार एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 10 Nov 2026 02:24 PM IST
सार

एससीएनएसएस, जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान शामिल हुए। वहां उन्होंने कहा कि जागरूक नागरिक राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सतर्कता, जागरूकता और कार्रवाई पर आधारित है। 

विज्ञापन
Former CDS General Anil Chauhan stated that it is aware citizens who keep nation's borders secure
पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एससीएनएसएस, जेएनयू में 'भारत की सामरिक संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा' विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति ऐसे राष्ट्र की सीमाओं को खतरा नहीं दे सकती जिसके नागरिक जागरूक और सूचित हों।

विज्ञापन


जनरल चौहान ने जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सतर्कता, जागरूकता और कार्रवाई पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय केवल सशस्त्र बलों और सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं रह सकता। लोकतंत्र में, लोग ही वह माहौल बनाते हैं जिसमें सरकार निर्णय लेती है। उन्होंने सामरिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि यह उन मूल्यों और आदतों का कुल योग है जो एक समाज का मार्गदर्शन करती हैं। 
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने आगे कहा कि यह एक राष्ट्र को आत्म-संरक्षण, आत्म-संवर्धन और आत्म-उत्कर्ष के लिए सहज कार्य करने में सक्षम बनाती है। सामरिक संस्कृति समाज की वह क्षमता है जिससे वह सशक्त खतरे का सामना कर सके। यह राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना खतरे से बचने की क्षमता भी है। यदि कोई अपरिहार्य विकल्प सामने आता है, तो समाज को उन हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय शक्ति के सभी साधनों का उपयोग करना चाहिए।


जनरल चौहान के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना का दायित्व नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह देश की सुरक्षा में योगदान दे। एक जागरूक और सूचित नागरिक समाज ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति होता है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही सरकार सही निर्णय ले पाती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed