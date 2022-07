Money Laundering: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तेज की जांच, सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम से शुरू की पूछताछ

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है। सत्येंद्र जैन से होते हुए ईडी आज उनकी पत्नी तक पहुंच गई है। सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से पूछताछ शुरू की।

Enforcement Directorate begins questioning Delhi minister Satyendar Jain's wife Poonam Jain, in connection with an alleged money laundering case.