दिल्ली : आंध्र और तेलंगाना से राजधानी आने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को अब अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना होगा। इस बारे में दिल्ल के मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारी और विभागों के लिए आदेश जारी किया है।

All persons arriving from Andhra Pradesh and Telangana states in Delhi by airlines, trains, buses, or any other mode of transportation shall have to undergo mandatory Government institutional quarantine for 14 days at facilities established/ identified by the concerned DM: DDMA pic.twitter.com/g1IZdk99ID