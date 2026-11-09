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दिल्ली के नरेला में दर्दनाक हादसा: दिवाली पर रॉकेट बच्चे के पेट में घुसा, मासूम की मौत से सदमे में परिजन

Mon, 09 Nov 2026 09:27 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 09 Nov 2026 09:27 AM IST
सार

दिल्ली के नरेला थाना इलाके में दीपावली वाले दिन बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया है।  यहां पर दीपावली पूजने के बाद 10 साल का बच्चा पटाखे और रॉकेट चल रहा था। एक रॉकेट आसमान में जाने की  बजाय उसके पेट में घुस गया जिससे उसकी मौत हो गई।

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Delhi Narela Tragic incident rocket fired during Diwali pierced a child abdomen resulting in his death
Delhi police - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में दिवाली वाले दिन एक अत्यंत दर्दनाक हादसा सामने आया। इस घटना में 10 साल के एक बच्चे की जान चली गई, जिससे पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा।

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जानकारी के अनुसार, बच्चा दिवाली की पूजा संपन्न होने के बाद पटाखे चला रहा था। वह रॉकेट भी चला रहा था, तभी एक रॉकेट आसमान में ऊपर जाने की बजाय सीधे उसके पेट में जा घुसा। रॉकेट के पेट में घुसने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

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अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद बच्चे के परिजन गहरे सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

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रविवार की रात लगभग 10:50 बजे अस्पताल से सूचना मिली कि बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया था। उसकी मौत पटाखे से लगी चोटों (जलने) के कारण हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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