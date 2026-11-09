दिल्ली के नरेला में दर्दनाक हादसा: दिवाली पर रॉकेट बच्चे के पेट में घुसा, मासूम की मौत से सदमे में परिजन

दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में दिवाली वाले दिन एक अत्यंत दर्दनाक हादसा सामने आया। इस घटना में 10 साल के एक बच्चे की जान चली गई, जिससे पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा।

जानकारी के अनुसार, बच्चा दिवाली की पूजा संपन्न होने के बाद पटाखे चला रहा था। वह रॉकेट भी चला रहा था, तभी एक रॉकेट आसमान में ऊपर जाने की बजाय सीधे उसके पेट में जा घुसा। रॉकेट के पेट में घुसने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

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अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद बच्चे के परिजन गहरे सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।