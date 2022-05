{"_id":"627c5bdff8e038573a25238e","slug":"crime-in-delhi-11th-student-stabbed-to-death-main-accused-and-his-mother-arrested","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: बीच-बचाव कराने आए 11वीं के विद्यार्थी की चाकू घोंपकर हत्या, मुख्य आरोपी और उसकी मां गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 12 May 2022 06:29 AM IST