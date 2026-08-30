बाप बना जल्लाद: दोस्त के संग बेटे की हत्या कर शव कंटेनर में छोड़ा, आरोपी ने बताया- हिंसक भी हो जाता था वह

पुलिस ने तालुकदार अंसारी और मो. वसीम उर्फ अकरम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थर और कपड़े की रस्सी बरामद की है। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन के इलाके में कच्ची कॉलोनी, गली नंबर 1 के पास और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से लगभग 500 मीटर पूर्व में एनटीपीसी की दीवार के बगल में स्थित एक सुनसान कंटेनर (जिसे स्थानीय लोग बबलू का कंटेनर कहते हैं) के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना 23 अगस्त को शाम करीब 7:13 बजे मिली थी।