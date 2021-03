बाटला हाउस एनकाउंटर : आतंकी आरिज खान की सजा पर हुई बहस, शाम तक आएगा फैसला

बाटला हाउस एनकाउंंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान की सजा पर सोमवार को बहस हुई। अदालत ने आरिज की सजा पर फैसला शाम 4 बजे तक सुरक्षित रख लिया है। पुलिस ने अदालत से निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। बीती सुनवाई में अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था।

Hearing on argument on quantum of sentence of convict Ariz Khan, in Batla House case: Delhi Court reserves order till 4 pm today.