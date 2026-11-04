दिल्ली: अंकिता भंडारी के माता-पिता को राजघाट से हिरासत में लिया, योगिता भयाना ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने राजघाट से हिरासत में ले लिया है। वे अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मौन व्रत पर बैठे थे। इस कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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अंकिता भंडारी के पिता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों ?? बापू के समाधि स्थल पर…. #JusticeForAnkitaBhandari https://t.co/ETW6nwwTdF — Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) November 4, 2026

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अंकिता भंडारी के माता-पिता राजघाट पर प्रदर्शन कर रहे थे। वे अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दोनों माता-पिता शांतिपूर्ण तरीके से मौन व्रत पर बैठे थे। उनकी यह मांग अंकिता के मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए थी।सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। योगिता भयाना ने पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं।योगिता भयाना के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने अंकिता के माता-पिता को अस्पताल ले जाने की बात कही थी। पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई थी। पुलिस ने उन्हें यह कहकर उठाया कि उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। लेकिन बाद में उन्हें किसी भी अस्पताल में नहीं पहुंचाया गया। योगिता भयाना ने पुलिस की इस कार्रवाई को अनुचित बताया है।अंकिता भंडारी के माता-पिता अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वे राजघाट पर मौन व्रत पर बैठे थे। उनका यह प्रदर्शन अंकिता के मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने के लिए था। माता-पिता लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से उनके प्रदर्शन में बाधा आई है।