बचपन में ही दिल की सेहत पर खतरा क्यों?: कहीं आपका बच्चा तो नहीं करता ये दो गलती, आप भी हैं बराबर के जिम्मेदार

बच्चों की थाली में पौष्टिक भोजन की जगह पिज्जा-बर्गर और हाथों में खिलौनों की जगह मोबाइल ने ले ली है। बदलती जीवनशैली की यह तस्वीर अब बच्चों के दिल की सेहत पर भारी पड़ सकती है। घंटों मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहना, मैदान में खेलने से दूरी और जंक फूड का बढ़ता शौक बच्चों को कम उम्र में ही मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की ओर धकेल रहा है। चिंता की बात यह है कि इन आदतों का असर केवल आज की सेहत पर नहीं, बल्कि भविष्य में दिल की बीमारियों के खतरे पर भी पड़ सकता है। डॉक्टरों ने माता-पिता को आगाह करते हुए बच्चों की थाली और दिनचर्या दोनों बदलने की सलाह दी है।

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