{"_id":"62706b05419905525139ad55","slug":"akshay-tritiya-and-eid-celebrations-in-delhi-markets-security-beefed-up-in-national-capital","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में तीज-त्योहार : अक्षय तृतीया पर चांद सा चमका बाजार, ईद ने बढ़ाई रौनक, सुरक्षा चाक-चौबंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Tue, 03 May 2022 05:06 AM IST