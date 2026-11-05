Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Accused in Delhi riots case granted bail

Delhi News: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी को मिली जमानत

Thu, 05 Nov 2026 06:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:36 PM IST
विज्ञापन
Accused in Delhi riots case granted bail
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान पांच लोगों पर चाकू और बीयर की बोतल से हमला करने के आरोपी मोहम्मद रुस्तम को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में अभी 25 गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। ऐसे में मुकदमा पूरा होने में काफी समय लग सकता है।
विज्ञापन


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने रुस्तम की जमानत याचिका मंजूर की। रुस्तम 22 अक्तूबर 2025 से जेल में बंद है। अदालत ने कहा कि मामले में आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार, दंगों के दौरान रुस्तम ने चार अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भीड़ बनाई थी। आरोप है कि इस भीड़ ने चाकू और टूटी बीयर की बोतल से शाहरुख और दिलशाद उर्फ जानू पर हमला किया था। इस दौरान अजरा, शाहीन और नेहा को भी चोटें आई थीं। सरकारी वकील ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि रुस्तम को झूठे मामले में फंसाया गया है। उसके तीन अन्य साथियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed