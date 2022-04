{"_id":"626dbfee60d5a9672977426c","slug":"100-years-of-du-wonderful-journey-of-education-and-literature-registration-starts-from-today-to-complete-degree","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीयू के 100 साल : शिक्षा और साहित्य का शानदार सफर, दी हैं कई शख्सियतें, शताब्दी वर्ष समारोह आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Sun, 01 May 2022 04:47 AM IST