प्रेम संबंध के विवाद में युवक की हत्या: शाहबाद डेयरी में रास्ता रोककर किया हमला, मां-मामा भी वारदात में शामिल

इसी दौरान अमन की मां नफीसा और मामा मोहम्मद इमरान भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि विवाद के बीच सचिन पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, सचिन के शरीर पर चाकू के सात घाव मिले हैं। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में शुरुआती तौर पर हत्या के पीछे एक युवती से जुड़े प्रेम संबंध का विवाद सामने आया है। हालांकि पुलिस इस पहलू की पुष्टि के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि वारदात से पहले दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद हुआ था या नहीं।