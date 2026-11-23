समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगी। यह उनकी पहली दौर की बातचीत सोमवार को नई दिल्ली में होगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के आवास पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। यह दो दिवसीय बैठक 23 और 24 नवंबर को जारी रहेगी।

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दोनों दलों के वरिष्ठ नेता इन चर्चाओं में भाग लेंगे। सपा के प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल शामिल होंगे। साथ ही सांसद इकरा हसन और राजीव राय भी इसमें मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार, यह आगामी राज्य विधानसभा चुनावों को लेकर पहली बैठक है। दिल्ली में विचार-विमर्श दो दिनों तक चलेगा। बातचीत का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना है। यह बैठक सपा द्वारा अपनी इंडिया गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए समिति बनाने के बाद हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस समिति का गठन किया था।उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने सपा के समिति गठन को एक अच्छी शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिश्रा ने रविवार को लखनऊ में एएनआई से बात करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2024 में भी गठबंधन के लिए काम किया था। 2027 में भी कांग्रेस अपने गठबंधन कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बनाने का विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि गठबंधन एक व्यापक वैचारिक उद्देश्य से एकजुट है। पाल ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि इंडिया गठबंधन भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के गठबंधन के चुनावी प्रभाव को खारिज किया। पाल ने कहा कि ओवैसी का यहां कोई जनाधार नहीं है।सपा 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार हार के बाद 2027 में वापसी का लक्ष्य बना रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा ने 347 में से 111 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने 399 में से केवल 2 सीटें हासिल की थीं। 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के तहत सपा ने 62 में से 37 सीटें जीतीं। कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटें जीतीं, जो एक मजबूत सुधार था। उत्तर प्रदेश में 2027 में भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला होने की उम्मीद है। कांग्रेस भी राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।