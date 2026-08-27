Delhi NCR News: मुंह बोली बहन के साथ सहमति संबंध में रहने वाले युवक को मारी गोली, दो गिरफ्तार

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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम विहार वेस्ट के मियांवाली नगर इलाके में दो युवकों ने अपनी मुंहबोली बहन के सहमति संबंध में रह रहे युवक को गोली मार दी। गोली पीड़ित 32 साल के निहाल खान के कान पर लगी। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की छानबीन कर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान सागर (26) और पीयूष (23) के रूप में हुई है। बुधवार शाम करीब 4.28 बजे पश्चिम विहार पश्चिम थाना पुलिस को एक युवक को गोली मारे जाने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल निहाल को पास के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। उसके कान के पास गोली लगी थी। जांच में पता चला कि निहाल खान एकता एन्क्लेव इलाके में ही रहता है और जूतों का कारोबार करता है। शाम करीब 4:28 बजे बाइक सवार दो लोगों ने उसकी कनपटी पर गोली मार दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि निहाल एक तलाकशुदा महिला के साथ सहमति संबंध में रहता था। दोनों आरोपी महिला को अपनी मुंहबोली बहन मानते हैं। वह दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ थे।

-पश्चिम विहार पश्चिम इलाके की घटना, दोनों आरोपी इस संबंध से थे नाराज, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी